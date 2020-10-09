Енергоатом до кінця року планує добудувати сховище відпрацьованого ядерного палива

ДП "НАЕК "Енергоатом" відповідно до графіків планує завершити будівельні роботи на Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива до кінця року.

Про це журналістам розповів в. о. президента компанії Петро Котін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нашим графіком, який затверджено і відкориговано, ми очікуємо завершити всі роботи в цьому році. Вони близькі до завершення. Але є питання, яке від нас не залежить: добудова близько 40 кілометрів залізничної колії "Вільче-Янів". Вона має бути побудована, адже нею доправлятимуть паливо до ЦСВЯП", - пояснив Котін.

За його словами, інше, менш критичне питання - забезпечення електроживлення, і воно також поза компетенцією Енергоатома. "З підстанції, яка розташована неподалік від майданчика, має бути подане живлення. Зараз це питання вирішується. Там була довга організаційна процедура, багато погоджень: яка потужність має бути, яким чином проєкт зробити. Питання, думаю, найближчим часом буде вирішено", - висловив сподівання керівник Енергоатома.

Повертаючись до добудови залізничної колії, Котін зауважив, що Державне агентство з управління зоною відчуження нині очікує на затвердження інвестиційної програми, відповідно до якої має здійснюватися зачищення території від лісу. За словами очільника Енергоатома, добудова колії - це основне питання, яке може "загальмувати" ЦСВЯП, і щодо цього нині немає рішення.

"У ДАЗВ є інвестиційна програма. За цією інвестпрограмою, яка зараз перебуває у процесі затвердження, вони повинні отримати кошти, щоб зачистити територію майбутньої колії від дерев. Наскільки я знаю, цю бюджетну програму вже тривалий час погоджують, але досі рішення щодо неї немає - ми очікуємо його з тижня на тиждень. Коли програма буде затверджена, ДАЗВ зможе розчистити колію, а транспортники - відбудувати її, ввести в експлуатацію. Ми чули, що будівництво колії може тривати до 8-9 місяців, тут теж є ризики. Сподіваюся, до квітня-травня це можна буде зробити", - зазначив Котін.

Перше вивезення відпрацьованого ядерного палива передбачається здійснити з Рівненської АЕС - за планом, це станеться у квітні. "Ми маємо ще пів року, щоб усе завершити. В найгіршому випадку, в нас є план "Б" на випадок затримки із добудовою залізничної колії. Наразі ми продовжуємо вивозити ВЯП до Росії, маємо відповідні договори. Ще не було таких випадків, коли Росія відмовлялася приймати (відпрацьоване паливо - ред.), бо для них це комерційний проєкт, великі кошти. Теоретично контракт із Росією може продовжуватися за згодою сторін на будь-який період. Але для нас це не вигідно. Відходи ВЯП, що були перероблені в Росії, все одно повертатимуться до України. І нам доведеться їх тут приймати", - підсумував Котін.

Він ще раз підкреслив, що Енергоатом розраховує ввести ЦСВЯП в експлуатацію у 2021 році.

Централізоване сховище – автономна ядерна установка для тривалого (до 100 років) зберігання відпрацьованого ядерного палива. Будівництво об’єкта розпочалося в листопаді 2017 року. Проєкт реалізується за кредитні кошти. На ЦСВЯП буде зберігатися відпрацьоване паливо з трьох АЕС: Рівненської, Южно-Української та Хмельницької.