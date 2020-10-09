Енергоатом до кінця року планує добудувати сховище відпрацьованого ядерного палива
Про це журналістам розповів в. о. президента компанії Петро Котін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За нашим графіком, який затверджено і відкориговано, ми очікуємо завершити всі роботи в цьому році. Вони близькі до завершення. Але є питання, яке від нас не залежить: добудова близько 40 кілометрів залізничної колії "Вільче-Янів". Вона має бути побудована, адже нею доправлятимуть паливо до ЦСВЯП", - пояснив Котін.
За його словами, інше, менш критичне питання - забезпечення електроживлення, і воно також поза компетенцією Енергоатома. "З підстанції, яка розташована неподалік від майданчика, має бути подане живлення. Зараз це питання вирішується. Там була довга організаційна процедура, багато погоджень: яка потужність має бути, яким чином проєкт зробити. Питання, думаю, найближчим часом буде вирішено", - висловив сподівання керівник Енергоатома.
Повертаючись до добудови залізничної колії, Котін зауважив, що Державне агентство з управління зоною відчуження нині очікує на затвердження інвестиційної програми, відповідно до якої має здійснюватися зачищення території від лісу. За словами очільника Енергоатома, добудова колії - це основне питання, яке може "загальмувати" ЦСВЯП, і щодо цього нині немає рішення.
"У ДАЗВ є інвестиційна програма. За цією інвестпрограмою, яка зараз перебуває у процесі затвердження, вони повинні отримати кошти, щоб зачистити територію майбутньої колії від дерев. Наскільки я знаю, цю бюджетну програму вже тривалий час погоджують, але досі рішення щодо неї немає - ми очікуємо його з тижня на тиждень. Коли програма буде затверджена, ДАЗВ зможе розчистити колію, а транспортники - відбудувати її, ввести в експлуатацію. Ми чули, що будівництво колії може тривати до 8-9 місяців, тут теж є ризики. Сподіваюся, до квітня-травня це можна буде зробити", - зазначив Котін.
Перше вивезення відпрацьованого ядерного палива передбачається здійснити з Рівненської АЕС - за планом, це станеться у квітні. "Ми маємо ще пів року, щоб усе завершити. В найгіршому випадку, в нас є план "Б" на випадок затримки із добудовою залізничної колії. Наразі ми продовжуємо вивозити ВЯП до Росії, маємо відповідні договори. Ще не було таких випадків, коли Росія відмовлялася приймати (відпрацьоване паливо - ред.), бо для них це комерційний проєкт, великі кошти. Теоретично контракт із Росією може продовжуватися за згодою сторін на будь-який період. Але для нас це не вигідно. Відходи ВЯП, що були перероблені в Росії, все одно повертатимуться до України. І нам доведеться їх тут приймати", - підсумував Котін.
Він ще раз підкреслив, що Енергоатом розраховує ввести ЦСВЯП в експлуатацію у 2021 році.
Централізоване сховище – автономна ядерна установка для тривалого (до 100 років) зберігання відпрацьованого ядерного палива. Будівництво об’єкта розпочалося в листопаді 2017 року. Проєкт реалізується за кредитні кошти. На ЦСВЯП буде зберігатися відпрацьоване паливо з трьох АЕС: Рівненської, Южно-Української та Хмельницької.