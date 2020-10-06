Енергоатом за вісім місяців сплатив 9,4 мільярда податків

"Енергоатом" за підсумками 8 місяців 2020 року сплатило податків до бюджетів усіх рівнів та здійснило розрахунків зі страхування на загальну суму 9,398 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті компанії за 8 місяців.

Зокрема, сума сплачених податків становить 7,24 млрд грн, а розрахунки зі страхування - 2,1619 млрд грн.

Зазначається, що протягом січня-серпня цього року Енергоатом виробив 51,28 млрд кВт-год. електроенергії, недовиробництво електроенергії через балансові обмеження з початку року склало 8,13 млрд кВт-год, що на 8,01 млрд кВт-год більше, ніж за аналогічний період 2019 року (120 млн кВт-год).

За 8 місяців 2020 року Енергоатом виконав 5 планово-попереджувальних ремонтів (енергоблоки № 1, 2 РАЕС – середній ремонт, №3 ЗАЕС – капітальний ремонт, №6 ЗАЕС – середній ремонт, енергоблок № 2 ЮУАЕС – середній ремонт).

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Коефіцієнт використання встановленої потужності за 8 місяців 2020 року склав 63,1%, що на 4,5 відсоткового пункту менше, ніж за 8 місяців торік (67,6%).

Як повідомляв Укрінформ, ДП НАЕК "Енергоатом" забезпечує високий рівень безпеки функціонування всіх атомних електростанцій в Україні. Чергові перевірки компанії експертами Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) та Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) відбудуться у червні-липні 2021 року.