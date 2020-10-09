Нафта дешевшає, але завершує тиждень зростанням цін через страйки в Норвегії
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,26 за барель, що на $ 0,08 (0,18%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 41,14 за барель, що на $ 0,05 (0,12%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 43,34 і $ 41,19 відповідно.
З початку цього тижня Brent подорожчала майже на 10%, WTI - на максимальні з червня 11%.
Ураган "Дельта", якому було присвоєно третю категорію, як очікується, досягне узбережжя штату Луїзіана в п'ятницю. Нафтокомпанії, які працюють у Мексиканській затоці, зупинили видобувні потужності, що забезпечують виробництво нафти в обсязі близько 1,7 млн барелів на добу.
"Зупинення значної частини видобутку в Мексиканській затоці через ураган "Дельта" "є однією з ключових причин підвищення цін на нафту на цьому тижні ", - зазначив головний аналітик CMC Markets Майкл МакКарті.
Тим часом, страйк у Норвегії загрожує істотним скороченням видобутку нафти в Північному морі. Напередодні норвезька Equinor попередила про можливість зупинення видобутку на родовищі Johan Sverdrup, що є третім за величиною на норвезькому шельфі. Раніше компанія вже припинила видобуток на кількох родовищах через дії профспілки Lederne, якій не вдалося досягти угоди з асоціацією Norwegian Oil & Gas з питань оплати праці.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 43,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,45 долара за барель, що на 11 центів вище рівня закриття торгів ($ 43,34).