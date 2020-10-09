Нафта дешевшає, але завершує тиждень зростанням цін через страйки в Норвегії

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 9 жовтня, але завершують тиждень упевненим зростанням у зв'язку з ураганом у Мексиканській затоці, а також страйком робітників на нафтових родовищах у Норвегії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,26 за барель, що на $ 0,08 (0,18%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 41,14 за барель, що на $ 0,05 (0,12%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 43,34 і $ 41,19 відповідно.

З початку цього тижня Brent подорожчала майже на 10%, WTI - на максимальні з червня 11%.

Ураган "Дельта", якому було присвоєно третю категорію, як очікується, досягне узбережжя штату Луїзіана в п'ятницю. Нафтокомпанії, які працюють у Мексиканській затоці, зупинили видобувні потужності, що забезпечують виробництво нафти в обсязі близько 1,7 млн ​​барелів на добу.

"Зупинення значної частини видобутку в Мексиканській затоці через ураган "Дельта" "є однією з ключових причин підвищення цін на нафту на цьому тижні ", - зазначив головний аналітик CMC Markets Майкл МакКарті.

Тим часом, страйк у Норвегії загрожує істотним скороченням видобутку нафти в Північному морі. Напередодні норвезька Equinor попередила про можливість зупинення видобутку на родовищі Johan Sverdrup, що є третім за величиною на норвезькому шельфі. Раніше компанія вже припинила видобуток на кількох родовищах через дії профспілки Lederne, якій не вдалося досягти угоди з асоціацією Norwegian Oil & Gas з питань оплати праці.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,45 долара за барель, що на 11 центів вище рівня закриття торгів ($ 43,34).