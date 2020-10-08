Україна збільшила експорт електроенергії в 2,7 раза

Експорт електроенергії у вересні сягнув 467,6 млн кВт-год, що в 2,7 раза більше, ніж у серпні, і продовжує демонструвати тенденцію до зростання.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

У вересні 2020 р. експорт електроенергії становив 467,6 млн кВт∙год, що в 2,7 раза більше, ніж у серпні цього ж року. Водночас, даний показник менше на 40% за обсяг експорту у березні 2020 року, до запровадження карантинних обмежень.

Зазначається, що найбільшу частку у загальному експорті має Угорщина – 57,5%. У вересні експорт у вищезгадану країну становив 268,9 млн кВт∙год, що в 16,3 раза більше, ніж у серпні.

Водночас, зменшилася частка у загальному експорті Польщі — з 66% до 23,1%, загальний обсяг склав 107,8 млн кВт∙год (-5% у порівнянні з серпнем).

Крім цього, збільшився експорт електроенергії у Словаччину — у 18 разів (до 12,2 млн кВт∙год), Румунію — в 7,4 раза (до 42,8 млн кВт∙год) та на 3% у Білорусь (35,9 млн кВт∙год).

Сумарний експорт електроенергії за 9 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,8 раза і становив 3,45 млрд кВт∙год. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 23,5% нижчим від показників минулого року (за 9 місяців 2019 р. – 4,51 млрд кВт∙год).