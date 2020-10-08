Світову організацію торгівлі вперше може очолити жінка

Представники країн-членів Світової організації торгівлі обрали двох фіналісток, які претендують на посаду голови СОТ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Першою фіналісткою стала представниця з Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала. Вона двічі працювала міністром фінансів Нігерії та один раз очолювала Міністерство закордонних справ країни. Також працювала у Світовому банку.

Другою фіналісткою обрали Ю Мйон Хі, яка нині очолює Міністерство з питань торгівлі Південної Кореї. Під час своєї 25-річної кар’єри в уряді вона допомогла країні підписати двосторонні торговельні угоди з Китаєм, Великою Британією та Сполученими Штатами.

Якщо члени СОТ не зможуть обрати нову голову організації консенсусом, то тоді проводитиметься голосування, під час якого буде необхідна більшість голосів для визначення переможця.

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Зазначається, що таким чином уперше за 25 років існування СОТ організацію може очолити жінка.

Як повідомляв Укрінформ, в останній день серпня 62-річний глава Світової організації торгівлі (СОТ) Роберто Азеведо достроково залишив свою посаду.

Фото: Michael Nagle/Bloomberg