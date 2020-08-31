Глава СОТ достроково йде з посади - ЗМІ

62-річний глава Світової організації торгівлі (СОТ) Роберто Азеведо сьогодні достроково залишає свою посаду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Economist.

Азеведо далі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi.

Зазначається, що на даний момент країни-члени організації ще не домовилися про призначення виконувача обов’язків глави СОТ.

Як повідомлялося, у середині травня у ЗМІ вперше з’явилася інформація, що Азеведо може залишити свою посаду до закінчення своїх повноважень у 2021 році

62-річний бразилець перебуває на посаді глави СОТ з вересня 2013 року, а його другий чотирирічний термін розпочався у вересні 2017 року.

Торік стабільність роботи СОТ була порушена, коли США заблокували нові призначення до апеляційної палати органу, де слухаються торгівельні спори між країнами. Тож з 11 грудня в СОТ не слухаються справи через недостатню кількість членів апеляційної палати.