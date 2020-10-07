Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних умовах

Уряд за допомогою проєкту Дія.City прагне створити віртуальну вільну економічну зону, куди залучатиме міжнародних інвесторів на дуже вигідних умовах.

Про це під час круглого столу з питань стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одним з найважливіших проєктів у галузі цифрової економіки є проєкт Дія.City. Ми за його допомогою хочемо створити віртуальну вільну економічну зону, куди будемо залучати міжнародних інвесторів для створення робочих місць на дуже вигідних умовах. Це вигідні податкові ставки, відсутність бюрократії, зручна цифрова платформа для ведення бізнесу і отримання усіх необхідних послуг онлайн", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що уряд продовжує працювати над покращенням бізнес клімату.

Круглий стіл з питань стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

"Це боротьба з корупцією, спрощення ведення бізнесу, підняття в рейтингах Doing Business, наша мета - це топ 30. Також - це завершення судової реформи та забезпечення справедливого правосуддя для інвесторів й інші заходи, які забезпечать стабільність і надійність ведення бізнесу для інвесторів як зовнішніх, так і внутрішніх", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Міністерство цифрової трансформації анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни. Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу.

Передбачається, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково понад 450 тис. робочих місць. Проєкт залучить в IT-галузь понад $11,8 млрд. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.