Мінфін залучив до бюджету 7,2 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 6 жовтня залучило до державного бюджету 7,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 жовтня 2020 року, до державного бюджету залучено 7 244 862 891,86 грн (за курсом НБУ)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 29 вересня Мінфін залучив до держбюджету 2 млрд грн.