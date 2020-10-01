Україна з початку року запозичила майже 400 мільярдів гривень

У січні-вересні 2020 року запозичення до загального фонду державного бюджету становили 399,3 млрд грн, або 76,9% від запланованих на цей період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів

"Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень склали 399,3 млрд грн, або 76,9% від запланованих на цей період.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 219,7 млрд грн (80,7% плану), в тому числі в іноземній валюті - 87,7 млрд грн (2,6 млрд дол. США та 0,7 млрд євро)", - ідеться в повідомленні.

При цьому із зовнішніх джерел залучено 179,6 млрд грн. (72,6% плану), зокрема:

33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів під 4,375% річних;

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання першого траншу кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;

15 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів макрофінансової допомоги ЄС.

За інформацією Мінфіну, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень становили 330,6 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування – 98,4 млрд грн (97,4% плану).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінфіну, в 2021 році передбачається зростання запозичень для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн - до 684,7 млрд грн.

З них облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) становитимуть 549,1 млрд грн, облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) – 86,4 млрд грн, надходження від приватизації очікуються у розмірі 6 млрд грн та від міжнародних фінансових організацій – 43,2 млрд грн.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає скорочення державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП.