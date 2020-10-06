Зеленський підписав закон щодо споживчого кредитування

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» № 891-ІХ, який парламент ухвалив 15 вересня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

В ОП розповіли, що документ передбачає віднесення кредитних договорів, які укладаються на строк до одного місяця, та договорів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, до споживчих кредитів та застосування до них вимог закону «Про споживче кредитування».

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Очікується, що таким чином будуть створені умови для належного регулювання ринку мікрокредитів, що швидко зростає, зокрема визначаються умови надання та внесення інформації про мікрокредити до Бюро кредитних історій.

Також законом встановлюється максимальна сукупна сума штрафів і пені, яка може бути нарахована за порушення виконання зобов'язань за такими кредитами, у розмірі, що не перевищує подвійну суму отриманого кредиту.

Законом забороняється змінювати процентну ставку в гірший для споживача бік та застосовувати штрафи й пені за одне й те саме порушення.

"Це захистить громадян від штрафів і пені, сума яких на сьогодні може в рази перевищувати суму кредиту", - переконані в ОП.

Планується, що такі законодавчі зміни посилять захист споживачів мікрокредитів від необґрунтованого боргового навантаження, а також убезпечать кредиторів від недобросовісних позичальників та, відповідно, сприятимуть зменшенню частки проблемної заборгованості.

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.