Україна цієї зими може почати експорт газу

У разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна в опалювальний сезон 2020/2021 років розпочне власний експорт газу до країн Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це заявив т. в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, цього року рівень наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні десять років.

«Відповідно, з боку оператора ПСГ (підземних сховищ газу – ред.) ми зробили все належне, аби найближчий опалювальний сезон пройшов без криз. Не виключаємо, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не лише забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном", – зазначив Перелома.

Як повідомлялося, на початку жовтня обсяг природного газу у вітчизняних газосховищах сягнув позначки у 27,9 млрд кубометрів. Три українських газосховища – Дашавське, Богородчанське та Кегичівське – вже завершили сезон закачування 2020 року з рівнем наповнення близько 99%. Це найбільший за останні десять років рівень завантаження ПСГ.