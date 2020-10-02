Стартує конкурс MHP Innovation Lab

Агрохолдинг МХП розпочинає прийом ідей до конкурсу MHP Innovation Lab.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що агрохолдинг МХП відкриває прийом ідей до конкурсу MHP Innovation Lab, завдяки якому інноватори зможуть реалізувати B2B та B2C проєкти спільно з компанією. Пропонувати ідеї можуть стартапи, бізнес, кулінари, представники HoReCa, студенти, викладачі, науковці, маркетологи, фудблогери, технологи та всі, кому цікаві інновації у фуд індустрії. Конкурс проводиться у партнерстві з платформою кейс-чемпіонатів CASERS.

«MHP Innovation Lab — це конкурс для тих, хто відкрито дивиться на світ, мріє про те, як зробити його кращим, прокидається серед ночі від геніальних думок та ідей, заряджений на дію та результат. Ми шукаємо інсайти, сміливі ідеї та інноваційні рішення, які допоможуть МХП бути ще більш клієнтоорієнтованою, динамічною та сучасною компанією», - зазначив директор департаменту інновацій агрохолдингу МХП Микола Такзей,

Звертається увага на те, що автори ідей отримають комплексну підтримку від МХП: зворотний зв'язок щодо ідей, знання про тренди у агросфері. Також на всіх охочих чекає серія онлайнових освітніх подій про нові можливості у фуд-індустрії.

Для бізнесу, стартапів, представників HoReCa це нагода вивести свій проєкт на новий рівень та запуститися на комерційній основі разом з МХП.

Студенти, технологи, кулінари та інші інноватори зможуть запропонувати рішення, що будуть протестовані на базі МХП, або ж долучитися до команди та реалізувати свої ідеї у складі холдингу.

«Можливість реалізувати свою ідею у партнерстві з МХП, отримати фідбек і знання від експертів галузі або запрошення на роботу — у цьому проєкті кожен знайде саме те, що потрібно йому. Я вірю, що саме такі win-win проєкти рухають нас як країну вперед, допомагають пробиватися стартапам і молодим спеціалістам, одночасно розвиваючи бізнес», - зауважив виконавчий директор та співзасновник CASERS Євген Урсалов,

У МХП наголошують, до 31 жовтня усі охочі можуть запропонувати свої ідеї. Журі — представники компанії — оцінять задуми, оберуть фіналістів, які презентують рішення у фіналі конкурсу. Під час презентації ідей визначаються переможці та формати подальшої роботи з МХП. Усі заходи MHP Innovation Lab відбуватимуться онлайн.

Ідеї оцінюватимуть представники компанії: Микола Такзей – директор департаменту інновацій агрохолдингу МХП, Олена Косюк – директор департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів, Андрій Булах – заступник голови правління з організаційної ефективності та управління персоналом, Андрій Кислинський – директор департаменту комунікацій агрохолдингу МХП.

У МХП додали, що компанія трансформується із сировинної в кулінарну: відкриває різні формати магазинів, започатковує нові бізнес-моделі, виходить на ринок з новими продуктами, аби бути актуальною для споживача. MHP Innovation Lab — ще один крок на цьому шляху, у межах якого холдинг відкритий до ідей та готових проєктів у трьох напрямах: продукти - нові продуктові рішення, технології, що задовольнятимуть потреби українців та потенційно будуть комерційно успішними; бізнес-моделі - нові бізнес-моделі та партнерства пов’язані із замовленням, приготуванням, купівлею, доставкою та іншими елементами клієнтського досвіду. Окремо актуальні проєкти, пов’язані із сучасними трендами роботи готелів, ресторанів, кафе; сервіси - нові послуги, що покращують клієнтський досвід на всіх етапах.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зареєструватися на сайті https://mhpinnovationlab.com, завантажити своє рішення до 31 жовтня та бути на зв’язку з представниками компанії.

Слідкувати за новинами та анонсами можна у каналі проєкту: https://t.me/mhpinnovationlab.

Контакти для зв’язку: kramarenkoanna@casers.org.

Більше деталей у ФБ-події: https://www.facebook.com/events/628093627865991.

МХП — вертикально-інтегрована компанія, що об’єднує понад 40 підприємств в 16 регіонах України та має закордонні виробничі активи в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційний офіс в ОАЕ. МХП — найбільший виробник м’яса курятини в Європі. Холдинг входить до десятки найбільших агроекспортерів України за результатами 2018-2019 років.

Фото: МХП