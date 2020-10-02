Аграріям за серпень компенсували понад 77 мільйонів вартості вітчизняної техніки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 1 жовтня затвердило розподіл коштів у розмірі 77,5 млн грн сільгосптоваровиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва поточного року.

Про це повідомляє преслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

Кошти отримають 567 аграріїв, які придбали 1700 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання, і подали заявки на часткову компенсацію у серпні 2020 року.

«Завдяки цій програмі аграрії успішно оновлюють парк сільськогосподарської техніки, що підвищує ефективність обробки ґрунту та виробництва сільгосппродукції. Крім того, збільшення попиту аграріїв на придбання вітчизняної сільгосптехніки сприяє розвитку машинобудівної галузі. Важливим є, що українські заводи виробляють зрошувальну техніку, яка також частково компенсується державою – наразі це дуже актуально для України», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Загальна сума профінансованої компенсації на сьогодні складає 863,5 млн грн. Зокрема, кошти отримали 2 497 аграріїв, які за вказаний період придбали 5 036 одиниць сільгосптехніки та обладнання.

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До переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 185 підприємства, номенклатуру продукції розширено до 13841 одиниці сільгосптехніки та обладнання.

Як повідомлялося, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» у 2020 році передбачено 1 млрд грн.