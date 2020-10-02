Сільгоспвиробникам спрямували 503 мільйони на компенсацію відсотків за кредитами

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 1 жовтня затвердило розподіл коштів у розмірі 181,3 млн грн суб’єктам господарювання АПК для часткової компенсації відсотків за користування кредитами.

Про це повідомляє преслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

Кошти отримають близько 3 тисяч позичальників, які подали заявки до уповноважених банків. Загальна сума виплат на сьогодні складає 502,6 млн грн.

«Для Мінекономіки важливим є забезпечення сталості держпідтримки. Програма зі здешевлення кредитів є однією з найуспішніших урядових програм, яка допомагає залучити фінансовий ресурс, в першу чергу, малим та середнім виробникам, та сприяє розвитку бізнесу на селі. А це нові робочі місця, збільшення виробництва та експорту сільськогосподарської продукції та додаткові надходження до місцевих бюджетів», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Загальний обсяг кредитів, залучений суб’єктами АПК становив понад 39,4 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 12,2 млрд грн.

За видами кредитів: короткострокових – 5,6 млрд грн (45,8 %); середньострокових – 3,2 млрд грн (26,3 %); довгострокових – 3,4 млрд грн (27,9 %).

За видами діяльності позичальників: галузь тваринництва – 2,1 млрд грн (17,8%); інші галузі – 10,1 млрд грн (82,2%).

Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучали кредити склали 14-16% річних.

Із загальної кількості уповноважених банків, які підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (34 банки), беруть участь у наданні компенсації за кредитами 28 банків.

Як повідомлялося, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення» у 2020 році передбачено 1,2 млрд грн. За період січень-серпень фактично використано 42 відсотки від запланованого.