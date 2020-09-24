Програму “Доступні кредити 5-7-9%” продовжать на наступний рік - Шмигаль

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати, яка об’єднує найбільших інвесторів та міжнародні компанії, що працюють в Україні, повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

«Програма довго набирала обертів. І зараз вона себе виправдовує. На зустрічах із бізнесом нас просять продовжити програму й для цього є об’єктивні причини. Багато хто лише у вересні отримав кредити, і мати їх на 2-3 місяці - беззмістовно. Відповідно, ми вже заклали гроші в проєкт держбюджету за цим напрямком на 2021 рік. Бізнес зможе взяти кредити, як для інвестицій та розвитку, так і для рефінансування», - зазначив глава уряду.

Шмигаль також поінформував про кроки уряду для покращення інвестиційної привабливості України. Він нагадав, що днями команда UkraineInvest презентувала новий інвестиційний гайд. «У ньому можна знайти інформацію, яка цікавить інвесторів, про кожну галузь української економіки в електронному вигляді. Ми будемо й далі його наповнювати, він оновлюватиметься щоквартально», - зазначив він.

Разом з тим, за словами прем’єра, уряд працює над полегшенням для бізнесу за тими показниками, які формують рейтинг Doing Business, та над реалізацією «структурних маяків», що містяться в програмах міжнародних фінансових партнерів України. Читайте також: За 2 роки очікується $2,2 мільярда інвестицій в економіку України – UkraineInvest

Ще одним кроком для покращення інвестиційної привабливості України прем’єр назвав розроблення Національної економічної стратегії 2030.

«Ми формуємо візію та кроки, робимо аудит держави для того, щоб до кінця цього року сформувати першу в історії України десятилітню стратегію. Ми робитимемо це публічно із залученням асоціативних структур, експертів та представників бізнесу», - наголосив очільник уряду.

Він зазначив, що вже розпочалися консультації зі спеціалістами щодо утворення фондового ринку в Україні та висловив сподівання, що представники АСС доєднаються до цього процесу. «Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему та за рік вийдемо на створення фондового ринку», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок за кредитами – 5%, 7% або 9% – залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

Нині позику за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку «Львів», ПУМБ, Банку «Альянс», Кредобанку та низці інших банків.

Фото: КМУ