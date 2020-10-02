У вересні план за доходами перевиконаний на 8,4 мільярда - Мінфін

До загального фонду державного бюджету у вересні надійшло 61,1 млрд грн, бюджетний розпис перевиконано на 8,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«За оперативними даними Державної казначейської служби, у вересні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 61,1 млрд грн, розпис виконано на 115,8%, або +8,4 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 31,6 млрд грн, затверджений показник виконано на 136,9%, або +8,5 млрд грн.

Основними платежами, за рахунок яких відбулося перевиконання, стали:

ПДВ (+5,2 млрд), в тому числі за рахунок удосконалення роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, ліквідації схем із податку на додану вартість;

акцизний податок з тютюнових виробів (+1,1 млрд);

рентна плата за користування надрами (+0,6 млрд);

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+2,1 млрд) у зв’язку з поступовим відновленням економічної активності та збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5000 грн.

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів у вересні 2020 року становили 27,0 млрд грн, розпис виконано на 100,7%, або +0,2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 85,4 млрд грн, розпис виконано на 119,7%, понад затверджений показник отримано 14,0 млрд грн. У тому числі за платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 56,3 млрд грн.