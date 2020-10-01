Український експорт у вересні зріс майже на 3%

У вересні 2020 року український експорт становив 4,19 млрд дол., що на 2,9% більше, ніж у вересні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс з Просування Експорту у Фейсбуці.

Зазначається, що у ІІІ кварталі 2020 року спостерігалося відновлення торгівлі: експорт за липень-вересень місяці сягнув 12,14 млрд дол., що на 13,7% більше, ніж у другому кварталі.

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Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік експорт товарів з України збільшився на 6,4% у порівнянні із 2018 роком і становив 46,1 млрд дол.