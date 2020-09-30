Зеленський підписав закон про ринок будівельної продукції

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про надання будівельної продукції на ринку».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що документ має на меті гармонізацію умов функціонування вітчизняного ринку будівельної продукції з європейськими правилами.

Закон визначає правові та організаційні засади введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку. Встановлюється перелік зобов'язань учасників ринку та визначаються засади декларування технічних показників будівельної продукції.

Також документ встановлює вимоги до споруд і запроваджує механізми забезпечення взаємозв'язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд і будівельної продукції.

Закон має допомогти унеможливити потрапляння фальсифікату та небезпечної продукції на вітчизняний ринок, а також запровадити європейські підходи до розміщення на ринку будівельної продукції.

Читайте також: Зеленський утворив Раду соціального розвитку регіонів

Крім того, закон сприятиме створенню умов для вільного пересування товарів і послуг на ринку, підвищенню інвестиційної привабливості України, підвищенню безпеки та надійності будівель і споруд, запровадженню механізмів забезпечення взаємозв'язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд і будівельної продукції.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 вересня хвалила Закон "Про надання будівельної продукції на ринку" (№2698), який гармонізує українське законодавство з європейським.