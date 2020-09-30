Президент Володимир Зеленський утворив Раду соціального розвитку регіонів.

Відповідний указ № 415/2020 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається в документі, Рада створюється “з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань реалізації громадянами права на соціальний захист”.

Цим же указом глава держави затвердив положення про Раду соціального розвитку регіонів.

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Положення регламентує, що Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові, завдання якої – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд глави держави пропозицій щодо можливих шляхів розв'язання проблемних питань, підготовка законопроєктів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду.

Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу Президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я.

Її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.