Машинобудівний сектор України стрімко розвивається - Петрашко

Масштаби виставки АGROEXPO, яка орієнтована на демонстрацію найсучаснішої сільгосптехніки і обладнання іноземного та вітчизняного виробництва, підтверджують, що машинобудівний сектор України стрімко розвивається.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час відкриття VIII міжнародної агропромислової виставки АGROEXPO-2020 у Кропивницькому, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Аграрний сектор був і залишається основою для забезпечення продовольчої безпеки держави та її економічного розвитку. Розуміючи цю особливу роль АПК, уряд продовжує системну підтримку аграрного сектору, сконцентрувавши її на найбільш важливих галузях, зокрема, йдеться про підтримку розвитку тваринництва, фермерства, українського сільгоспмашинобудування, садівництва, виноградарства, відновлення зрошення", - зазначив Петрашко.

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Він додав, що вже 4 роки поспіль в Україні діє успішна і ефективна програма – часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва, яка сприяє зростанню кількості машинобудівних підприємств, розширенню номенклатури, оновленню аграріями парку сільгосптехніки, створення додаткових робочих місць в машинобудуванні, а також збільшує надходження до бюджетів всіх рівнів.

"Також Мінекономіки ініційовано проведення експерименту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з використанням нецінового критерію оцінки. Застосування такого критерію матиме мультиплікативний ефект на всю економіку країни", - підкреслив міністр.

Петрашко також відмітив, що виставка АGROEXPO виступає унікальною платформою для ефективного діалогу, обміну досвідом, вдосконалення виробництва, впровадження інновацій та досягнення нових високих результатів, а також побажав учасникам продуктивної роботи та високих результатів.

Як повідомляв Укрінформ, у м. Кропивницький з 30 вересня по 3 жовтня проходить VIII щорічна міжнародна агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки АGROEXPO-2020.