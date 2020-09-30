Уряд дозволив експорт та імпорт товарів військового призначення з Білорусі АТ "ДАЗ"
Відповідну постанову КМУ ухвалив 30 вересня, повідомляє кореспондент Укірнформу.
Як йдеться у пояснювальній записці до постанови, її розроблено з метою надання повноважень АТ "ДАЗ" (стара назва - ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод") на експорт тварів військового призначення та імпорт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві. Право це передачено угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, що була підписана 25.06.2001.
Угода про співробітництво між Україною та Білоруссю від 25.06.2001 містила затверджений перелік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в тому числі ПАТ "Дніпровський агрегатний завод". Внесення змін у переліку знадобилося у зв'язку зі зміною назви підприємства, а також надання повноважень на здійснення імпортних операцій товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві.