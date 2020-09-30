Уряд дозволив експорт та імпорт товарів військового призначення з Білорусі АТ "ДАЗ"

Кабінет міністрів України своєю постановою "Про внесення змін до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві", надав повноваження для здійснення відповідних операцій АТ "ДАЗ".

Відповідну постанову КМУ ухвалив 30 вересня, повідомляє кореспондент Укірнформу.

Як йдеться у пояснювальній записці до постанови, її розроблено з метою надання повноважень АТ "ДАЗ" (стара назва - ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод") на експорт тварів військового призначення та імпорт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві. Право це передачено угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, що була підписана 25.06.2001.

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Угода про співробітництво між Україною та Білоруссю від 25.06.2001 містила затверджений перелік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в тому числі ПАТ "Дніпровський агрегатний завод". Внесення змін у переліку знадобилося у зв'язку зі зміною назви підприємства, а також надання повноважень на здійснення імпортних операцій товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві.