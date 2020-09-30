Кабмін підтримав законопроєкт щодо збільшення обсягів ДФРР

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до статті 24.1 Бюджетного кодексу Україні щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку".

Як передає кореспондент Укрінформ, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 30 вересня.

Таким чином, обсяг ДФРР буде поступово збільшуватись до 2023 року - з 1 січня 2021 року обсяг ДФРР становитиме не менше 1% від прогнозного обсягу доходів загального фонду проєкту держбюджету, з 1 січня 2022 року - не менше 2% від прогнозного обсягу доходів загального фонду проєкту держбюджету, а з 1 січня 2023 - не менше 3%.

Документом також передбачається розподіл коштів ДФРР на три частини: 50% - проєкти національного значення для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року (аеропорти, морські порти, мости, модернізація залізничного сполучення, комплексні проєкти з трансформації вугільних регіонів, проєкти з трансформації виробничих потужностей тощо); 30% - для реалізації регіональних стратегій за умов фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток; 20% - на розвиток громад та реалізацію локальних проєктів (освітлення, соціальні об’єкти, обладнання для комунальних підприємств тощо).

Метою законопроєкту є забезпечення прозорості процесу визначення обсягу ДФРР та відкритої конкуренції між проєктами, які фінансуватимуться за рахунок ДФРР. Також документ запроваджує нові прозорі порядки відбору таких проєктів.

Крім цього, законопроєкт надає можливість зараховувати до ДФРР кошти міжнародної технічної допомоги, що, в свою чергу, забезпечує додаткові надходження у регіональний розвиток України.

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті бюджету-2021 на ДФРР закладено 9,4 млрд грн.

У серпні 2020 року Кабмін ухвалив проєкт постанови про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, в якій пропонуються нові підходи до стратегічного планування та впровадження державної регіональної політики у порівнянні з попередніми періодами. Зокрема, центральними об’єктами регіональної політики визначені різні типи функціональних територій без прив'язки до меж певних адміністративно-територіальних одиниць (області, райони, села, міста).