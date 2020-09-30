У СБУ назвали фейком «масові скарги» бізнесу на спецслужбу

Заступник керівника з питань реформи СБУ Сергій Пунь заявляє, що розмови про те, що підприємці нібито масово скаржаться на тиск Служби безпеки України є маніпулятивними і не відповідають дійсності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Насправді ж, за словами Пуня, кількість скарг на СБУ до Ради бізнес-омбудсмена є значно меншою, ніж на інші державні органи.

«Не потрібно маніпулювати фантомним «кошмаренням» бізнесу – такі слова не підкріплені фактами. Варто подивитися на річний звіт Ради бізнес-омбудсмена за 2019 рік і все стане зрозуміло», – зазначив Пунь, коментуючи заяви окремих експертів і громадських активістів.

Зокрема, у звіті зазначається, що кількість звернень щодо Служби безпеки України зменшилась найсуттєвіше (-45% проти 2018 року та -59% проти 2017 року). Відтак у 2019 році було лише 17 скарг на СБУ, тоді як на дії податківців скаржилися 1073 рази, а на Нацполіцію – 107. Водночас СБУ системно виконує рекомендації, які надає Рада бізнес-омбудсмена.

Пунь вважає, що різноманітні інформаційні атаки відносно функціоналу СБУ є свідченням того, що питання реформи Служби стало занадто політизованим. «Нав’язується думка – якщо реформа не буде відповідати чиїмось уявленням, побажанням чи вимогам, то значить вона «неправильна». Та хіба критика заради критики є маркером ефективності?» – додав Пунь.

Він підкреслив, що у доопрацьованому законопроєкті щодо реформи СБУ, який наразі розглядають комітети Верховної Ради, враховані пропозиції міжнародних партнерів. Зокрема, щодо обмеження повноважень СБУ з протидії огрзлочинності, економічним і корупційним злочинам. Вони можуть здійснюватися лише у межах контррозвідувальної діяльності. «Є запобіжники, щоб Служба займалася тільки справами державної безпеки», – наголосив Пунь.

Також проєкт узгоджує статус СБУ із законом «Про національну безпеку». Тобто вона є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями.

За діяльністю Служби впроваджується 6 видів контролю: президентський, парламентський, фінансовий, судовий, громадський і внутрішній. Окремо діятиме прокурорський нагляд.

Пунь зазначив, що для підриву довіри до сектору нацбезпеки можливі різноманітні інформаційні вкиди. «Сьогодні Україна не може собі дозволити бути слабкою. З такими сусідами і гібридними загрозами у нас просто немає іншого вибору. Отже, сильною має бути і Служба безпеки України», – переконаний він.

Читайте також: Комітет Ради з нацбезпеки 30 вересня розгляне законопроєкт про СБУ

Як повідомлялося, активісти та представники бізнесу виступають за позбавлення Служби безпеки України функцій боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю у сфері управління і економіки.