Для приватизації у 2020 році Фонд держмайна отримав 530 підприємств

Фонд державного майна України для приватизації у 2020 році отримав 530 підприємств.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції у середу розповіла в. о.начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву Яна Матієва.

"Наприкінці 2019 року до Фонду держмайна було передано для приватизації 530 підприємств. Ці підприємства були з певними обтяженнями, майно з арештами або яке знаходиться у занедбаному стані. І команда Фонду держмайна розпочала копітку роботу по підготовці та реалізації вказаного майна", - розповіла Матієва.

За її словами, донедавна робота Фонду була закритою та незрозумілою, зараз змінено концепцію та філософію приватизації державного майна.

Фондом державного майна створено спеціальний сайт privatization.gov.ua, на якому здійснити покупку можуть і фізичні особи. Він містить відомості про все майно, яке є у продажу.

Також Матієва повідомила, що протягом цього року вже відбулося більше 1 500 успішних аукціонів малої приватизації.

"Ми бачимо значне зростання успіхів малої приватизації. З відкриттям більш повної інформації про об'єкти, у нас зросла середня кількість учасників процесу, процес приватизації став ринковим і дозволяє піднімати ціну до ринкової", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.

У середині липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за понад 1,1 млрд грн.

У вересні Фонд державного майна оголосив про проведення у жовтні 2020 року чотирьох аукціонів з приватизації об’єктів ДП "Укрспирт". На продаж виставлено Немирівське, Артемівське, Овечацьке та Лопатинське МПД (місця провадження діяльності).

Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі сягають майже 2,5 млрд грн.