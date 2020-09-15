Понад 1,1 мільярда від приватизації готелю "Дніпро" надійшли до бюджету

До Державного бюджету України 14 вересня 2020 року надійшло понад 1,111 млрд грн від приватизації приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна у Фейсбук.

"Вчора понад 1,111 мільярдів гривень надійшли до держбюджету від приватизації готелю "Дніпро"! Це означає, що переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього активу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи з моменту оголошення результатів торгів, переможець і кошти проходили перевірку компетентними органами влади на відповідність вимогам чинного законодавства. Після отримання позитивних результатів перевірок, переможець аукціону перерахував кошти до Державного бюджету України.

"Для нашої команди аукціон з продажу готелю «Дніпро» став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за прозорими правилами", – сказав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня 2020 року відбувся аукціон з продажу ПрАТ "Готель "Дніпро". Переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Смартленд", яка придбає готель за 1 111 111 222,22 гривень.

Переможця аукціону мали перевірити на предмет доброчесності, зокрема, чи не здійснюється придбання за кошти агресора. Після цього, протягом 30 днів мав бути підписаний договір про продаж об'єкта. На сплату коштів переможцю конкурсу буде відведено ще 30 днів.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 10 вересня 2020 року надав дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Смартленд" на придбання акцій приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро".