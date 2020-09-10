АМКУ дозволив переможцю аукціону придбати готель "Дніпро"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Смартленд" на придбання акцій приватного акціонерного товариства "Готель "Дніпро".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що за результатом розгляду справи про надання дозволу ТОВ "Смартленд" на придбання акцій готелю "Дніпро" Антимонопольний комітет України не виявив загроз впливу заявленої концентрації на конкуренцію на товарних ринках України та не встановив підстав для її заборони.

АМКУ встановив, що: учасники концентрації здійснюють діяльність на ринку оренди комерційної нерухомості у межах міста Києва і їх сукупна частка на зазначеному ринку є незначною; заявлена концентрація не впливає на конкуренцію на ринку готельних послуг, оскільки покупець не здійснює діяльності на вказаному ринку. При цьому частка ПрАТ "Готель "Дніпро" на ринку готельних послуг в межах міста Києва також є незначною; фінансування концентрації відбуватиметься за рахунок кредитних коштів, наданих банківськими установами.

Перевірку інформації, наданої учасниками концентрації АМКУ проводив за участю Державної служби фінансового моніторингу України та Служби безпеки України.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня 2020 року відбувся аукціон з продажу готелю "Дніпро". Переможцем аукціону стала компанія ТОВ "Смартленд", яка придбає готель за 1 111 111 222,22 гривень.

Переможця аукціону мали перевірити на предмет доброчесності, зокрема, чи не здійснюється придбання за кошти агресора. Після цього, протягом 30 днів мав бути підписаний договір про продаж об'єкта. На сплату коштів переможцю конкурсу буде відведено ще 30 днів.