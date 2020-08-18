Проти продажу готелю "Дніпро" подали відразу чотири позови

Подано відразу 4 позови, що заперечують продаж готелю "Дніпро".

Як передає Укрінформ, про це засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський повідомив в Фейсбуці.

"В окружний адміністративний суд було одночасно подано 4 предметно однакових позови про те, що продаж (готелю" Дніпро "- ред.) взагалі не мав відбутися", - написав Кохановський.

Від імені переможців конкурсу з продажу готелю він зазначив, що інформаційну атаку після аукціону вони пережили, всі перевірки та інстанції пройшли.

Як повідомляв Укрінформ, на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" в центрі Києва 15 липня 2020 року перемогло ТОВ "Смартленд", яке запропонувало за готель 1,1 млрд грн.

Переможця аукціону мали перевірити на предмет доброчесності, зокрема, чи не здійснюється придбання за кошти агресора. Після цього, протягом 30 днів мав бути підписаний договір про продаж об'єкта. На сплату коштів переможцю конкурсу буде відведено ще 30 днів.