Уряд схвалить план підвищення якості мобільних послуг, який дозволить впроваджувати 5G

Уряд схвалить план підвищення якості мобільних послуг, який дозволить впроваджувати 5G

Укрінформ
Кабінет Міністрів планує погодити план підвищення якості мобільних послуг, який дозволить впроваджувати 5G.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду у середу, 30 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні за поданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ми затвердимо план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного заявку на 2020-2022 роки. Йдеться про імплементацію європейських підходів щодо якості зв'язку та електронних комунікаційних послуг. Частиною цього плану стане положення, які дозволять у подальшому впроваджувати в Україні 5G", - пояснив Шмигаль.

За його словами, якщо план буде реалізований, користувачі отримають доступ до актуальної інформації про покриття та якість зв’язку, а оператори вирішать існуючі проблеми користування радіочастотним ресурсом.

Згідно з документом, передбачається, що у користувачів до кінця 2022 року з’явиться можливість в режимі онлайн отримувати інформацію про території покриття послугами мобільного зв’язку, а також отримувати інформацію про рівень якості телекомунікаційних послуг.

Крім того, влада планує "сприяти прийняттю" законодавчих актів щодо посилення відповідальності за викрадення телекомунікаційного обладнання і про надання мобільними операторами послуг належної якості.

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Також за два роки планується затвердити необхідні національні стандарти в сфері користування радіочастотним ресурсом, впровадити незалежну постійно діючу систему моніторингу електронних комунікаційних послуг, забезпечити технейтральність в різних діапазонах частот (можливість операторам зв’язку за умови забезпечення електромагнітної сумісності користуватися смугами радіочастот без обмеження застосування конкретних радіотехнологій) і вирішити питання сталості функціонування телеком-мереж загального користування шляхом впровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж мобільного та фіксованого зв’язку.

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