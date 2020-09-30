Уряд схвалить план підвищення якості мобільних послуг, який дозволить впроваджувати 5G

Кабінет Міністрів планує погодити план підвищення якості мобільних послуг, який дозволить впроваджувати 5G.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду у середу, 30 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні за поданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ми затвердимо план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного заявку на 2020-2022 роки. Йдеться про імплементацію європейських підходів щодо якості зв'язку та електронних комунікаційних послуг. Частиною цього плану стане положення, які дозволять у подальшому впроваджувати в Україні 5G", - пояснив Шмигаль.

За його словами, якщо план буде реалізований, користувачі отримають доступ до актуальної інформації про покриття та якість зв’язку, а оператори вирішать існуючі проблеми користування радіочастотним ресурсом.

Згідно з документом, передбачається, що у користувачів до кінця 2022 року з’явиться можливість в режимі онлайн отримувати інформацію про території покриття послугами мобільного зв’язку, а також отримувати інформацію про рівень якості телекомунікаційних послуг.

Крім того, влада планує "сприяти прийняттю" законодавчих актів щодо посилення відповідальності за викрадення телекомунікаційного обладнання і про надання мобільними операторами послуг належної якості.

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Також за два роки планується затвердити необхідні національні стандарти в сфері користування радіочастотним ресурсом, впровадити незалежну постійно діючу систему моніторингу електронних комунікаційних послуг, забезпечити технейтральність в різних діапазонах частот (можливість операторам зв’язку за умови забезпечення електромагнітної сумісності користуватися смугами радіочастот без обмеження застосування конкретних радіотехнологій) і вирішити питання сталості функціонування телеком-мереж загального користування шляхом впровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж мобільного та фіксованого зв’язку.