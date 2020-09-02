Київстар підключив до 4G ще 1260 населених пунктів
Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.
«Швидкісний мобільний інтернет від національного оператора Київстар з’явився ще в 1260 віддалених населених пунктів, де проживає 632 тис. людей. Зокрема, територія покриття 4G у Житомирській області збільшилась на 382 населені пункти, в Хмельницькій – на 245, у Вінницькій - на 236, Львівській – на 170 населених пунктів, у Чернігівській області – на 51», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі населені пункти, де сьогодні з’явився зв’язок 4G, розташовані в сільській місцевості. Розвиток швидкісного мобільного інтернету дасть можливість жителям сіл отримати нові можливості для бізнесу, освіти, якісного спілкування тощо.
У Київстар зауважили, що збільшення території покриття 4G стало можливим завдяки використанню частот діапазону 900 МГц, які дозволяють мобільним операторам швидше охоплювати зв’язком малонаселені території. З цією метою у липні 2020 оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг) в діапазоні 900 МГц.
Як повідомляв Укрінформ, рефармінг радіочастот відбувся завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Це дало можливість телеком-регулятору перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот для розвитку 4G/LTE по всій Україні.
Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття також в інших діапазонах – 1800 МГц і 2600 МГц. Від початку 2020 року оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE майже 6 тис. населених пунктів. А за два роки розвитку 4G доступ до швидкісного мобільного інтернету від Київстар забезпечено в 15 тис. населених пунктів.
У планах компанії за два роки надавати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України.
Фото: Київстар