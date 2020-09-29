На рахунки неплатоспроможних банків у серпні надійшло понад 300 мільйонів

У серпні 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 301,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 292,5 млн грн. За обсягами надходжень від продажу майна лідирували, зокрема: АТ "Дельта Банк" - 170,9 млн грн, АТ "Родовід Банк" - 32,3 млн грн, ПАТ "ПтБ" - 23,0 млн грн, АТ "ВТБ Банк" - 19,3 млн грн, ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" - 15,2 млн грн.

Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у серпні 2020 року отримали 7,4 млн грн, оренди майна – 1,5 млн грн.

Загалом протягом січня-серпня 2020 року на рахунки неплатоспроможних банків, що перебувають в управління Фонду, надійшло 3 802,1 млн грн. Зокрема, надходження коштів від реалізації активів за цей період склали 3 540,2 млн грн, погашення кредитів – 244,6 млн грн, оренди майна – 17,3 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 667,0 млн грн.