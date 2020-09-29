Ціни на яблука в Україні сягнули максимуму за три роки - експерти

Оптові ціни на яблука в Україні в сезон 2020 року досягли максимуму за останні три роки -13 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це на підставі даних Української плодоовочевої асоціації (УПОА) повідомляє платформа Еast-fruit.

Зазначається, що на сьогодні середні оптові ціни на яблука в Україні коливаються в межах 11-13 грн / кг (0,39-0,46 дол.). Рік тому місцеві яблука реалізовувалися в середньому на 1-1,5 грн дешевше, а в кінці вересня 2018 року українські садівники відвантажували десертні яблука в середньому по 7-8 грн / кг (0,25-0,28 дол.).

На ситуацію цінову ситуацію істотно вплинули рекордно високі ціни на яблука на початку сезону: в середині липня українські садівники реалізовували перші партії яблук по 20-22 грн / кг (0,71-0,78 дол.). Також позначається затримка з початком нинішнього яблучного сезону в середньому на 7-10 днів у зв'язку з несприятливими погодними умовами в країні. До того ж, у квітні і травні в Україні було зафіксовано відразу кілька хвиль заморозків, що призвело до зниження валового збору ранніх сортів. Деякі виробники з центральних і західних областей повідомляли, що урожай знизився на 20-30%.

Разом з тим, українські садівники зараз активно займаються збором яблук осінніх сортів, відповідно, пропозиція на ринку збільшується з кожним днем ​​і ціни падають. За даними УПОА, на початку вересня виробники яблук реалізовували свою продукцію на 15-20% дорожче.

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І оскільки на яблука пізніх сортів несприятливі погодні умови вплинули не так істотно, очікується, що в загальному валовий збір яблук в цьому сезоні не впаде нижче від торішнього рівня. Втім, через сильні дощі влітку, вважають аналітики УПОА, в цьому сезоні значна частина яблук буде невисокої якості і не буде довго зберігатися. Відповідно, фермери, намагатися реалізувати таку продукцію якомога швидше, що викличе подальше зниження цін на яблука.