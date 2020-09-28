В Україні знижуються ціни на яблука

Українські виробники активно займаються збором яблук осінніх сортів, відповідно пропозиція на ринку збільшується з кожним днем. На сьогодні середні гуртові ціни на яблука в Україні коливаються в межах 11-13 грн/кг, а ще на початку вересня виробники реалізовували свою продукцію на 15-20% дорожче.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА), передає Укрінформ.

"На сьогоднішній день ціни на яблука в Україні є найвищими щонайменше за останні 3 роки. В аналогічний період 2019 року місцеві яблука реалізовувалися в середньому на 1-1,5 грн дешевше, ніж сьогодні, а наприкінці вересня 2018 року українські садівники відвантажували десертні яблука в середньому по 7-8 грн/кг", - зауважили у профільній асоціації.

Експерти зазначили, що на цьогорічну цінову ситуацію суттєво вплинули рекордно високі ціни на яблука на початку сезону – в середині липня українські садівники реалізовували перші партії яблук за 20-22 грн/кг.

Затримка яблучного сезону в середньому на 7-10 днів через несприятливі погодні умови також позначились на цінах. У квітні та травні в Україні було зафіксовано відразу декілька хвиль заморозків, які позначилися на зниженні валового збору ранніх сортів. Втрати в сегменті яблук були не такими значними, як абрикосів та черешні, однак українські виробники з центральних та західних областей повідомляли, що втрати врожаю сягають 20-30%.

"На урожай яблук пізніх сортів несприятливі погодні умови вплинули не так істотно. Відповідно, очікується, що валовий збір яблук в цьому сезоні не впаде нижче минулорічного рівня", - прогнозують аналітики УПОА.