До кінця року ДФС ліквідувати не встигнуть - керівник Служби

До кінця 2020 року ліквідація Державної фіскальної служби не відбудеться, однак Податкову міліцію за цей час ліквідувати можливо.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Liga.net сказав в. о. голови ДФС Сергій Солодченко, коментуючи питання про плани Кабміну ліквідувати ДФС до кінця 2020 року.

"Суто Податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Усю ДФС – будуть складнощі. Я думаю, що ми не встигнемо",- сказав Солодченко.

Він зазначив, що у структурі ДФС залишилася лише Податкова міліція та персонал, який забезпечує її діяльність: бухгалтерія, кадри і тому подібне. Поки не створений новий орган (законопроєкт про Бюро економічної безпеки, яке має перейняти на себе функції з боротьби із економічною злочинністю, був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 3 вересня – ред.), ДФС працює, як працювала: розслідує кримінальні провадження, проводить розшукові дії. Після того, як закон про БЕБ буде прийнятий повністю, ДФС та Податкова міліція будуть ліквідовані.

Солодченко пояснив, що у випадку з Податковою міліцією, де є певна кількість слідчих, які після створення нового органу підуть влаштовуватися на нову роботу, то ДФС – це правонаступник багатьох великих структур, наприклад, Міністерства доходів і зборів.

"У нас є чимало людей, що знаходяться у відпустках по догляду за дитиною, є майно, яке треба передавати, у тому числі йдеться про окуповані території, є питання передачі озброєння, конфіскату. Усі ці моменти потребують значного часу та дотримання певних процедур",- зазначив очільник ДФС.

За його оцінками, на ліквідацію ДФС знадобиться ще рік після прийняття закону про Бюро економічної безпеки в цілому.

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Як повідомлялося, у липні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ліквідує Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця нинішнього року.

Із грудня 2018 року в Україні почалося реформування Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу.