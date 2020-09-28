У 2021 році ЄС може відмовитися від монет номіналом 1 та 2 євроценти

До кінця наступного року Євросоюз може прийняти рішення відмовитися від подальшого використання монет євро номіналом у 1 та 2 центи.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію, що була оприлюднена у понеділок, 28 вересня, на сайті Європейської Комісії.

"Європейська Комісія розпочала сьогодні оцінку доцільності використання монет номіналом 1 та 2 центи. Процедура включає проведення відкритих консультацій, що триватимуть 15 тижнів за участю широкого кола учасників, включаючи інші інституції, органи національної влади, споживачів та громадянське суспільство. Така оцінка вимагається законодавством ЄС, яке надає Єврокомісії повноваження проводити періодичний та уважний огляд використання різних монет євро за критеріями їх вартості та практичного використання, зокрема, монети номіналом у 1 та 2 центи", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Монети номіналом 25 копійок виводять із обігу

Як зазначається, на основі такої оцінки Єврокомісія до кінця 2021 року прийме рішення щодо ймовірного запровадження універсальних правил округлення сум готівкових платежів у єврозоні, з можливим припиненням ходження монет номіналом у 1 та 2 центи. В процесі такої оцінки Єврокомісія вивчатиме економічний, природоохоронний та соціальний ефект, який можуть спричинити такі нові правила щодо округлення готівкових платежів.