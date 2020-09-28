НБУ минулого тижня продав на міжбанку $160,5 мільйона

НБУ минулого тижня продав на міжбанку $160,5 млн

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій за єдиним курсом, НБУ з 21 по 25 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн дол. Купівлю валюти регулятор за вказаний період не здійснював. Усього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,509 млрд дол., продав – 3,52 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, позаминулого тижня Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 71 млн дол.