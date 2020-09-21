НБУ минулого тижня продав на міжбанку $71 мільйон

Національний банк України з 14 по 18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій за єдиним курсом, Нацбанк з 14 по 18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71 млн дол.

Купівлю валюти регулятор за вказаний період не здійснював. Усього з початку 2020 року НБУ купив на міжбанку 4,509 млрд дол., продав – 3,36 млрд дол.