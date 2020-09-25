"Дія" стане міжнародним віртуальним індустріальним парком – Шмигаль

"Дія" зі звичайної програми відцифрованої бюрократії переростає в інструмент державної геополітичної конкурентної переваги. Світові бренди вже готові вести свій бізнес в програмі "ДіЯ city".

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час відвідин НУ "Львівська політехніка", у рамках робочої поїздки на Львівщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми рухаємося дуже активно в цьому напрямку і будемо першими не лише з тих, хто отримав відцифрований паспорт, ми будемо першими, хто створив бізнесову спільноту, яка перетвориться на індустріальний віртуальний парк. В "ДіЯ city" вже стоїть черга з таких світових брендів, як Вайбер, Телеграм та ін., щоб вести на цій платформі свій бізнес", - повідомив Шмигаль.

За його словами, перспектива державного управління - в "цифрі". Адже в програмному забезпеченні чітко прописуються процедури, забирається людський фактор, в тому числі корупційний. Є можливість з телефону чи комп’ютера отримати всі державні послуги.

"Мета, щоб держава стала непомітною для людей. Державний сервіс має бути критично швидким, легким і непомітним. Ніяких черг до чиновників. І ми в цій справі вже далеко просунулися і маємо позитивні результати", - додав прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації України, заявила, що в Україні ставлять амбітну мету: 100% публічних послуг зробити онлайн, навчити 6 мільйонів українців цифровій грамотності та збільшити ІТ у ВВП країни до 10%.