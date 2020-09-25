Великі та середні підприємства отримали у 7,5 раза менше прибутку - Держстат

За І півріччя 2020 року великі та середні підприємства України отримали 29,2 млрд грн прибутку, що майже у 7,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що за січень-червень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 29,2 млрд грн прибутку, тоді як за січень-червень 2019 року цей показник сягав 218,1 млрд грн. Прибуткові великі та середні підприємства отримали за І півріччя 2020 року 262,4 млрд грн прибутку (на 10,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 233,2 млрд грн збитків (майже у 2,2 раза більше, ніж за січень-червень 2019 року).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових у І півріччі 2020 року становила 36,6% (у січні-червні 2019 року – 24,9%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.