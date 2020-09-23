Промислове виробництво в Україні за січень-серпень скоротилося на 7,4%

За січень-серпень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у переробній промисловості за 8 місяців 2020 року виробництво скоротилося на 9,0% порівняно із січнем-серпнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,8%.

За січень-серпень 2020 року в Україні було видобуто 14,33 млн тонн кам’яного вугілля (на 16,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 1,12 млн тонн сирої нафти (на 1,6% менше), 493,4 тис. тонн газового конденсату (на 3,6% більше), 12,98 млрд кубометрів природного газу (на 2,1% менше), 33,99 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 5,6% менше).

Також за 8 місяців 2020 року було вироблено 867,4 тис. кубометрів цегли керамічної (на 24,5% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 6,13 млн тонн цементу (на 4,7% більше), 13,48 млн тонн чавуну (на 1,7% менше), 6,58 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,1% більше).

Електроенергії за січень-серпень 2020 року було вироблено на 10,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 91,44 млрд кВт-годин.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.