Потрібно більше інвестувати в освіту та науку в кіберсфері - Федоров

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що Україні треба більше коштів закладати на освіту у кіберсфері та кібербезпеку.

Таку думку він висловив під час ZOOM-конференції щодо цифрової трансформації держави, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно інвестувати в освіту та науку в кіберсфері. Ми вивчали міжнародний досвід, і, наприклад, Норвегія, Данія, Естонія витрачають від загального бюджету країни від 1 до 4% ВВП на напрямок цифрової трансформації, в який також входить напрям кібербезпеки. В нашій країні у бюджеті, який вже подали до Верховної Ради, це 0,15%. Це катастрофічно мало на такий напрямок пріоритетних галузей цифрової економіки", - зазначив Федоров.

Хоча, за його словами, якщо порівнювати з минулими роками, коли на це закладали всього декілька десятків мільйонів гривень, це вже краще.

Читайте також: Федоров планує запустити національний проект з ліквідації непотрібних довідок

Міністр поінформував, що очолюване ним відомство нині активно розвиває кіберцентр, який веде моніторинг та захист на базі Держспецзв'язку. "Ми не просто намітили під'єднати датчики моніторингу до базових реєстрів, щоб розуміти, що відбувається. Ми звернули увагу на умови, в яких працюють люди , які займаються кіберзахистом у нашій державі", - сказав Федоров.

Він переконаний, що професія, пов'язана із кіберсферою, буде дуже актуальною у майбутньому, тому варто робити так, щоб українські діти змалечку знайомилися із цією сферою.