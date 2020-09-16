Федоров планує запустити національний проект з ліквідації непотрібних довідок

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров планує запустити масштабний національний проект з ліквідації "непотрібних документів" для отримання послуг.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграмі.

Федоров зазначив, що Верховна Рада України скасувала довідку про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцеві вибори, яка була зайвим нагромадженням і ускладненням процесу. "Десятки тисяч кандидатів. Черги, навантаження на сайт. Все, що могло лягти, - лягало. Такі рудименти треба викорінювати максимально з нашого з вами життя. Бігати повинні дані, а не люди", - додав міністр.

За його словами, в Мінцифри працюють над скасуванням непотрібних довідок, але немає сфокусованого комунікаційного сигналу, який "найчастіше сильніше впливає на чиновників, ніж закон".

"Навіть прискорено-еволюційним шляхом чекати довго. Слід радикально", - наголосив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 вересня скасувала норму про обов'язковість подання при реєстрації кандидатами в депутати на місцевих виборах довідки про наявність чи відсутність судимості.