Кабмін призначив заступника міністра інфраструктури та голову Уктрансбезпеки

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра інфраструктури Дмитра Живицького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») у Фейсбуці.

За його словами, Кабмін призначив Єгора Прокопчука на посаду голови Державної служби з безпеки на транспорті (на засіданні уряду 26 серпня 2020 р. погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Крім того, заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду призначено Сергія Ткача (на засіданні уряду 19 серпня погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Заступником голови Державної митної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації став Євгеній Єнтіс (на засіданні уяду 2 вересня погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Крім того, Кабмін погодив призначенням Віталія Кардаша заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації; Валерія Жалдака першим заступником голови Кіровоградської ОДА; Сергія Шеремета заступником голови Кіровоградської ОДА; Георгія Решетілова першим заступником голови Миколаївської ОДА; Богдана Бабіча заступником голови Полтавської ОДА.

Уряд також затвердив призначення Віктора Блонського президентом Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд".

Дмитро Живицький був першим заступником міністра розвитку громад та територій України з вересня 2019 року до лютого 2020 року.