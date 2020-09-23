Уряд визначив порядок звільнення від пенсійного збору громадян, які купують житло вперше

Кабінет міністрів визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання житла.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішнім рішенням уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання житла", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд продовжує активно працювати над зниженням іпотечних ставок, і вже нині, як і обіцяв президент, є результати. А сьогоднішнє рішення – це частина завдання, яке ставив перед владою глава держави, зазначив Прем'єр.