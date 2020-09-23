Уряд визначив порядок звільнення від пенсійного збору громадян, які купують житло вперше

Уряд визначив порядок звільнення від пенсійного збору громадян, які купують житло вперше

Укрінформ
Кабінет міністрів визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання житла.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішнім рішенням уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання житла", - сказав Шмигаль.

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За його словами, уряд продовжує активно працювати над зниженням іпотечних ставок, і вже нині, як і обіцяв президент, є результати. А сьогоднішнє рішення – це частина завдання, яке ставив перед владою глава держави, зазначив Прем'єр.

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