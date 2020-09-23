Якісні проєкти регіонального розвитку профінансують за кошти Євросоюзу

У Міністерстві розвитку громад та територій України очікують від громад якісні проєкти регіонального розвитку, що будуть профінансовані за кошти Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила т.в.о. директора директорату регіональної політики Мінрегіону Алла Кінщак під час онлайн-спілкування з представниками громад, інформує пресслужба міністерства.

"Наша спільна мета – максимально ефективно використати наявний фінансовий ресурс. Тому від вас, як заявників, ми очікуємо отримати якісно підготовлені, комплексні проєкти регіонального розвитку, реалізація яких дозволить створити нові "точки зростання" як для економіки окремо взятої громади, так і регіону в цілому", – сказала вона.

Під час онлайн-спілкування представники Мінрегіону та Асоціації міст України надали роз’яснення громадам, як правильно підготувати та подати на конкурс, який триває з 3 вересня 2020 року, проєкти регіонального розвитку, що фінансуватимуться за кошти ЄС.

Також зазначається, що громадам представили презентацію Мінрегіону "Про Конкурс проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу" та відеоінструкцію "Як подати проєкт на конкурс".

У заході взяли участь виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, радник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря, радниця Прем’єр-міністра України Валентина Москаленко, державні експерти директорату регіональної політики Мінрегіону Олексій Будик та Олександр Бондар.

Як повідомлялося, з 3 вересня проходить конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Відбір проєктів регіонального розвитку здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (постанова Кабінету Міністрів України № 827 "Деякі питання фінансування програм та проєктів регіонального розвитку").

Документи на участь у конкурсному відборі подаються виключно в електронному вигляді через онлайн-платформу до 17 год. 20 жовтня 2020 року включно.