Суди зобов'язали НБУ виплатити 129 мільйонів власнику Радикал Банку

Північний апеляційний госпсуд постановою від 8 вересня відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 21 січня 2020 року, яким з Національного банку було вирішено стягнути 128,9 млн грн "майнової шкоди" на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" - власника 71% акцій ПАТ “Радикал Банк”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Finbalance.

Зазначається, що ця справа розглядається в судах по другому колу.

Так, 27 серпня 2019 року Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу НБУ і скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було задоволено позов ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (власник 71% акцій “Радикал Банку”) та вирішено стягнути з Нацбанку на користь цієї фірми 128,9 млн грн відшкодування.

Компанія стверджувала, що майнової шкоди їй, як акціонеру банку, було завдано внаслідок позбавлення корпоративних прав через прийняття Нацбанком у 2015 році неправомірного, на думку позивача, рішення про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних.

Тоді суд касаційної інстанції відправив цю справу на новий розгляд до суду першої інстанції (Госпсуд м. Києва).

У ході судового процесу "Промислова інноваційна компанія" зазначала, що постанова НБУ про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних була визнана протиправною та скасована судовими рішеннями (в т. ч. рішенням Вищого адмінсуду, яке Верховний суд відмовився переглядати) в межах розгляду іншої справи - №826/24203/15 (також за позовом ТОВ "Промислова інноваційна компанія" до Нацбанку).

Північний апеляційний госпсуд 11 серпня 2020 року відмовився задовольнити клопотання НБУ про призначення експертизи (оцінки) у цій справі. Своє клопотання Нацбанк мотивував законом про банки, який був прийнятий парламентом і підписаний президентом у травні (за наполяганням МВФ). НБУ наголошував, що цим законом встановлено особливий порядок відшкодування заподіяної шкоди у разі, коли рішення НБУ про виведення з ринку банків буде скасоване у судовому порядку.

Натомість Північний апеляційний госпсуд зазначив, що відповідний закон встановлює “особливості визначення розміру шкоди (упущеної вигоди та реальних збитків)”, причому “реальні збитки визначає саме як вартість акцій банку на день прийняття рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних”. А в цій справі, як встановлено судом, предметом позову є відшкодування шкоди, завданої позивачу через незаконне позбавлення його корпоративних прав, а не позбавлення його права власності на акції ПАТ «Радикал Банк».

За даними НБУ, на 11 червня 2015 року бенефіціарами ТОВ "Промислова інноваційна компанія" були Шпак Максим Олександрович та Веремійченко Анрі Георгійович (нині у держреєстрі кінцевими власниками фірми зазначені Шпак Олександр Григорович і Веремійченко Андрій Георгійович).

За даними ФГВФО, на 1 січня 2020 року вкладникам Радикал Банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 138,4 млн грн (81,1% запланованих виплат).

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Як повідомлялось, Національний банк у заяві про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних вказував, що за результатами перевірок операційних кас фінустанови та його відділень "було встановлено грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що створювало загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку".

Крім того, Радикал Банк не забезпечував належної охорони під час перевезення валютних цінностей, зберігання готівки у відділеннях банку та здійснення внутрішнього контролю за касовими операціями. Позиція Національного банку полягає в жорсткому реагуванні на здійснення банками ризикових операцій, що можуть свідчити про загрозу збереження довірених їм коштів, зазначав регулятор.