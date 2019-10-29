Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Радикал Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» по 9 листопада 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 24 жовтня 2019 року №2712 про продовження строків здійснення процедури ліквідації публічного акціонерного товариства «РАДИКАЛ БАНК» (далі – ПАТ «РАДИКАЛ БАНК») строком на один рік з 10 листопада 2019 року до 9 листопада 2020 року включно», - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, Савельєвій Анні Миколаївні строком на один рік з 10 листопада 2019 року до 9 листопада 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 9 листопада 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».