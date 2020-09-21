Минулого тижня бізнес отримав доступних кредитів ще на 680 мільйонів - Мінфін

За минулий тиждень уповноважені банки видали за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 268 позик на загальну суму в 682 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

У міністерстві додали, що 69% (463 млн грн) від загальної суми укладених угод - це угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів; 18% (123 млн грн) – видані уповноваженими банками інвестиційні кредити, а позики на поповнення оборотних коштів становлять 13% (86,665 млн грн).

Зазначаєтьтся, що від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 3 506 позик на загальну суму в 8,485 млрд грн. З них 6,797 млрд грн видані на рефінансування попередньо отриманих позик, 1,378 млрд - на капітальні інвестиції та 310,535 млн грн – на поповнення оборотних коштів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок за кредитами – 5%, 7% або 9% – залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

Нині позику за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку «Львів», ПУМБ, Банку «Альянс», Кредобанку та низці інших банків.