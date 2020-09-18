Шевченко - послам G7: Незалежності НБУ ніщо не загрожує

Голова Національного банку Кирило Шевченко запевнив, що незалежності НБУ нічого не загрожує, регулятору ніхто не може диктувати, який встановлювати курс гривні чи облікову ставку.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у Фейсбук.

"Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні заявили, що наша країна "має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності Національного банку". Я дуже шаную погляди та застереження поважних послів і маю запевнити всіх вас, що незалежності НБУ нічого не загрожує. Ми чітко усвідомлюємо засади цієї незалежності та той довгий шлях, за який центробанк отримав рівновіддаленість від усіх гілок влади для ухвалення професійних зважених рішень у монетарній і макропруденційній політиках. На сьогодні нам ніхто не може диктувати, який встановлювати курс гривні чи облікову ставку", - сказав Шевченко.

За його словами, сьогодні підконтрольність НБУ будь-кому просто неможлива. Всі важливі рішення ухвалюються колегіально після всебічного обговорення їхнього впливу як на банківську систему зокрема, так і економіку загалом. Національний банк постійно зустрічається керівним складом з представниками інших державних органів на засіданнях Ради фінансової стабільності і підтримує конструктивний діалог.

Читайте також: Посли G7 закликали главу Нацбанку не змінювати монетарну політику

"Також маю заспокоїти всіх, хто сумнівається в послідовності зобов’язань, які раніше взяв на себе Національний банк. Ви не побачите розвороту в політиці НБУ на 180 градусів. Досягнення прозорої банківської системи мають бути оцінені об’єктивно. Але ми маємо розуміти, що зараз перед банківською системою постали нові виклики. Майже заморожене кредитування економіки має бути відновлене. З початку року темпи кредитування бізнесу загалом невтішні. Проте ситуація почала змінюватися у позитивний бік: упродовж липня-серпня корпоративне кредитування зростало на 0,1% у гривні та 2,2% у інвалюті", - підкреслив голова НБУ.

Шевченко зазначив, що Національний банк був і залишається технократичним інститутом.