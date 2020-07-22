Посли G7 закликали главу Нацбанку не змінювати монетарну політику

Посли країн “Великої сімки” привітали Кирила Шевченка з призначенням на посаду голови Національного банку та наголосили на важливості збереження незалежної й раціональної монетарної політики, ефективного регулювання банківської системи.

Про це йдеться у заяві послів G7, опублікованій у Twitter.

“Під час зустрічі з головою Національного банку Кирилом Шевченком посли країн G7 привітали його з призначенням та відзначили критично важливу роль, яку НБУ відігравав останніми роками у стабілізації фінансової системи та зменшенні шахрайства і корупції в банківському секторі. Вони підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи для підтримки економічного зростання”, - йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.