В Укрзалізниці анонсують зниження тарифів на вантажні перевезення

В АТ "Укрзалізниця" планують зменшувати тарифи на вантажні перевезення за деякими напрямками.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова правління компанії Володомир Жмак під час круглого столу в Європейській бізнес-асоціації.

"Теза про те, що потрібно всюди збільшувати тарифи (на вантажні перевезення - авт.), помилкова, тому що в нас будуть напрямки, де ми будемо зменшувати тарифи", - зазначив Жмак.

Він пояснив, що планує, зокрема, збільшити частку вантажних перевезень зерна залізницею до порту в Одесі.

"Для цього, я припускаю, потрібно буде зменшувати тарифи, а не тільки їх збільшувати", - додав очільник УЗ.

За словами Жмака, нині в компанії працюють над підготовкою економічного обґрунтування нових тарифів.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" у серпні 2020 року перевезло 3,7 млн тонн зернових, що на 8,8% більше показника аналогічного періоду минулого року, коли було перевезено 3,4 млн тонн. Також у серпні було збільшено обсяги навантаження кам’яного вугілля, добрив, цементу, будівельних вантажів.